Колос победил Зарю (3:1) в товарищеской встрече во время паузы на поединки сборных. Однако примечательно здесь не это, а тренер луганчан – на эту игру их вывел Валерий Кривенцов, который должен стать преемником Ненада Лалатовича. Специалист дал первый комментарий пресс-службе Зари.

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"Мы 4 дня провели работая в двухразовом режиме. Завершили этот микроцикл контрольным поединком против Колоса. Посмотрел на игроков, так сказать, в деле. Дал возможность сыграть всем по 45 минут, чтобы увидеть, как прошел этот недельный цикл. Конечно, каждая игра дает место размышлениям. Будем двигаться дальше.

Кое-что в тренировочном процессе изменилось, поэтому мне было важно как футболисты восприняли информацию за этот короткий период времени. Счет сейчас не очень важен. Мне понравилось их отношение, понравилось то, что они старались играть так, как мы хотим. Ну а индивидуальные ошибки на этом уровне недопустимы.

Перспективы Зари? То, что наша команда будет отдаваться на поле в каждом матче на все сто процентов, даже не обсуждается. Задачи не снимаются – будем подтягиваться к лидерам в чемпионате и удачно выступить в еврокубках", – приводит слова Кривенцова официальная Facebook-страница Зари.

Напомним, последним клубом Кривенцова был Металлист 1925, который он покинул в октябре 2022 года и с тех пор оставался без работы. 50-летний специалист ранее также работал с Мариуполем и молодежными и юношескими командами Шахтера. Лалатович же неудачно начал сезон с Зарей и довольно быстро ушел из луганского клуба, однако стороны еще не завершили сотрудничество.

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