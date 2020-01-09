Кривдник Шахтаря та сенсація АПЛ – проти каталонського прокляття: чому Барселона ризикує з потенційними трансферами

Барселона працює над поверненням принаймні одного з двох своїх вихованців, які класно виступають за кордоном. Обоє сильно ризикують, адже більшість їхніх попередників "згоряли" на Камп Ноу.

Дані Ольмо та Адама Траоре покидали каталонський гранд у юному віці через фантастичну конкуренцію, яка загрожувала пригальмувати розвиток обох. Перший досить несподівано обрав хорватський напрямок, а другий виріс до рівня топ-гравця англійської Прем'єр-ліги. Великі клуби Європи вишикувались в чергу за ласими "плодами" Ла Масії, проте самі футболісти вже визначились з пріоритетним напрямком. Вони мріють тріумфувати на Камп Ноу та готові пройти перевірку так званим "прокляттям кантеранос". Раніше тільки двоє з п'яти блудних синів Барси закріпились в першій команді з другої спроби.

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Жерар Піке

Одіозний центрбек покидав "Гордість Каталонії" у 2004-му, не провівши жодного матчу в основному складі. Жерар підписав 4-річний контракт з Манчестер Юнайтед, який був розбавлений орендою в Сарагосу (2006/07). Влітку 2008-го Піке прийняв запрошення Гвардіоли, щоб стати частиною історичного дрім-тім, побудованого, здебільшого, з власних вихованців. Його повернення обійшлось "кулес" у 5 млн євро – у 20 разів більше, ніж заплатили свого часу манкуніанці (220 тисяч). З тих пір Піке виграв вісім титулів чемпіона Іспанії, шість Кубків Іспанії, шість суперкубків Іспанії, три Ліги чемпіонів, три Суперкубки Європи і три клубні чемпіонати світу. Його камбек повністю себе виправдав. Це один з найкращих захисників останньої декади та жива емблема сучасної Барселони.

Сеск Фабрегас

Ще один представник розкішного покоління 1987 року прийняв пропозицію Арсенала. Талановитому плеймейкеру банально пообіцяли більш стрімкий перехід на дорослий рівень. На той момент Фабрегасу було 16, але це не завадило йому стати наймолодшим гравцем основи "канонірів" в історії (16 років 177 днів). Венгер блискуче відполірував каталонський діамант, який перетворився на велику зірку світового футболу. Звісно, що "блаугранас пильно стежили за успіхами свого випускника, тож майбутня пропозиція була лише справою часу. Ціна питання – 43 млн євро. Справжнє безумство, якщо порівнювати із затратами Арсенала 8-річної давності (700 тисяч євро).

Сеск возз'єднався зі своєю другою сім'єю влітку 2011-го, хоча на його позиції продовжував творити геніальний тандем Хаві-Іньєста. Він більш-менш регулярно виходив на поле, але вже не мав колишньої свободи, виконуючи часто навіть роль вінгера. Зрештою Фабрегас виявився зайвим в барселонському оркестрі попри те, що виграв 6 трофеїв за три роки (чемпіонат Іспанії, національний Кубок, Суперкубок Іспанії – 2, Суперкубок УЄФА та клубний ЧС). Стати легендою Камп Ноу йому не судилось.

Жорді Альба

Захисник, без якого неможливо уявити лівий фланг нинішньої Барселони, також не одразу став своїм. Ла Масія була другим футбольним притулком ще зовсім юного Альби (11 років) після Оспіталітету, втім, тут його потенціал відверто недооцінили. Він грав у юнацьких командах "блаугранас" з 1998 по 2005 роки, а потім покинув легендарну академію, щоб перейти у скромну Корнелью. У 2007-му Валенсія переманила його за жалюгідні 6 тисяч євро, а вже через два сезони Жорді пробився до першої команди. Феноменальна гра прудконогого латераля з відмінним пасом миттєво привернула увагу Реала та Барси. Попри дитяче розчарування вибір знову пав на Камп Ноу. Вирішальну роль зіграли сентименти, адже мадридці пропонували значно більше як "кажанам", так і самому гравцеві.

"Кулес" виклали 14 млн євро, отримавши гідну заміну Абідалю на цілу декаду. 312 матчів, 16 голів, десятки асистів та 15 титулів свідчать самі за себе. Не так давно Альба підписав з Барсою новий 5-річний контракт, до літа 2024-го, а його клаусула складає 500 млн євро.

Алейш Відаль

Скандальний півзахисник захищав кольори юнацької команди "більше ніж клубу", будучи 11-річним хлопчиськом, а у 26 повернувся як перший літній трансфер після фантастичного треблу Луїса Енріке. Він отримав другий шанс завдяки пристойним сезонам у Альмерії та Севільї. На Камп Ноу Ашлей розглядався у якості правого латераля, але так і не зумів замінити Дані Алвеса, потонувши у травмах і конфліктах з тренером. Щоправда, Відаль пропустив півроку через трансферний бан каталонців, які не могли заявляти нових футболістів до січня 2016-го. Колишня стабільність була втрачена назавжди. 50 неповних поєдинків за три роки – скромний доробок каталонця, який знову відправився на Рамон Санчес Пісхуан.

Жерар Деулофеу

Лівоногий вінгер, якого називали новим Мессі, перебував у структурі Барселони 8 років (2003-2013). Він непогано проявляв себе у дублі, забивши 27 м'ячів за два сезони, але не впорався з тиском головної команди. Попри довіру з боку Гвардіоли, який залучав його до основи, Жерар продовжував страждати від клейма "вічно перспективний". У підсумку сторони вирішили, що найкращим рішенням стане трансфер в Евертон. "Кулес" залишили за собою першочергове право викупу (12 млн євро), активувавши клаусулу влітку 2017-го, після оренди форварда в Мілані. Жерар повернувся, провів 10 поєдинків, відзначився одним м'ячем і вже через півроку був проданий у Вотфорд. Черговий кантерано безславно провалився. Неприємну тенденцію належить перервати Ольмо або Траоре.

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