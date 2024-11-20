Кривцову и Месси выбирают нового наставника – Интер Майами нацелился на экс-тренера Барселоны и есть еще один кандидат
Вероятный уход Тата Мартино заставил руководство Интер Майами искать нового наставника для команды.
Недавно появилась информация, что главный тренер клуба из Флориды решил покинуть свою должность по личным причинам.
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Хави и Хавьер Маскерано являются претендентами на должность главного тренера Интер Майами, сообщает Miami Herald. 40-летний Маскерано сейчас возглавляет молодежную сборную Аргентины, его контракт, действующий, истекает в конце декабря. 44-летний Хави покинул Барселону после завершения прошлого сезона.
Оба кандидата ранее выступали за "кулес" как игроки и пересекались там с лидерами клуба из Майами – Лионелем Месси, Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.
Интер Майами в этом сезоне набрал наибольшее количество очков среди всех участников регулярного чемпионата МЛС, но вылетел в первом раунде плей-офф.
Напомним, что за Интер Майами выступает украинский защитник Сергей Кривцов.
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