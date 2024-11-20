Недавно появилась информация, что главный тренер клуба из Флориды решил покинуть свою должность по личным причинам.

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Хави и Хавьер Маскерано являются претендентами на должность главного тренера Интер Майами, сообщает Miami Herald. 40-летний Маскерано сейчас возглавляет молодежную сборную Аргентины, его контракт, действующий, истекает в конце декабря. 44-летний Хави покинул Барселону после завершения прошлого сезона.

Оба кандидата ранее выступали за "кулес" как игроки и пересекались там с лидерами клуба из Майами – Лионелем Месси, Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.

Интер Майами в этом сезоне набрал наибольшее количество очков среди всех участников регулярного чемпионата МЛС, но вылетел в первом раунде плей-офф.

Напомним, что за Интер Майами выступает украинский защитник Сергей Кривцов.

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