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Кривцов: Жаль пару Милевский-Алиев – какой был потенциал, и как они его прогуляли

14:50 - Читати українською
Кривцов: Жаль пару Милевский-Алиев – какой был потенциал, и как они его прогуляли
Сергей Кривцов / фото: ФК Шахтер

Защитник донецкого Шахтера Сергей Кривцов поделился мнением о бывших игроках Динамо Артеме Милевском и Александре Алиеве.

"Жаль пару Милевский-Алиев. Какой был потенциал, и как они его прогуляли. Разочарование от того, чего бы они могли достичь, но этого не произошло. Алиев, можно сказать, еще поиграл на топ-уровне, в Россию переходил, в Локомотиве играл. Я говорю на высоком уровне.

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Против Милевского я играл, знаю, какой это топ-футболист. Но так и не получилось у него. Возможно, это будет уроком для дальнейшего поколения. Хотя сейчас поколение уже более профессиональное, чем было даже в наше время", – сказал Кривцов в эфире Youtube-канала ОТДУШИВДУШУ.

Напомним, Артем Милевский сейчас является одним из лидеров Динамо Брест и помог команде завоевать золотые медали чемпионата Беларуси в прошлом сезоне. Алиев находится без клуба.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Артем Артем Милевский Сергей Сергей Кривцов Александр Александр Алиев Шахтер Шахтер
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