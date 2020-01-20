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Кривцов заверил, что игрокам сборной Украины хватит сил для выступления на Евро-2020

20 января 14:47 42 Читати українською
Кривцов заверил, что игрокам сборной Украины хватит сил для выступления на Евро-2020
Сергей Кривцов / фото: УАФ

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов уверен, что у команды Андрея Шевченко не будет проблем с подготовкой к Евро-2020.

"Не будем забывать, что перед отбором на Евро-2020 мы еще выиграли группу в Лиге наций. Выход в финальную часть Евро тоже стал запоминающимся.

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Убежден, что сил и эмоций на чемпионат Европы нам хватит. У нас будет время как отдохнуть, так и подготовиться к Евро. У сборной Украины профессиональный тренерский штаб, с опытом, и я уверен, что тренеры составят такую ​​программу, которая позволит нам свежими подойти к играм.

Слабых сборных на Евро не будет. Те же румыны, косовары или грузины, которые могут стать нашим третьим соперником по группе, тоже будут "кусаться".

Конечно, задача-минимум – выйти из группы, а там посмотрим. Будем стараться пройти по турнирной сетке как можно дальше", – цитирует Кривцова пресс-служба УАФ.

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Сергей Кривцов Сергей Кривцов Сборная Украины Украина Украина Евро-2020
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