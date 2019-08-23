Кривцов заявил, что Шахтеру по силам выйти из группы Лиги чемпионов

Защитник Шахтера Сергей Кривцов назвал лучший матч в Лиге чемпионов и поделился задачами команды на нынешний еврокубковый сезон.

"Лучший матч в Лиге чемпионов? В Харькове против Ромы в 1/8 финала, когда мы проигрывали 0:1. Во втором тайме внесли коррективы и смогли выиграть 2:1. Тогда нас трибуны поддержали хорошо.

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Гол Фреда в том матче – это, я считаю, вообще один из самых красивых голов Шахтера в Лиге чемпионов. До ворот было не так близко, но Фред выполнил удар замечательно.

Тогда была классная атмосфера, болельщики гнали нас вперед. В принципе, на всех матчах Лиги чемпионов в Харькове атмосфера была замечательной.

У нас стоит задача выхода из группы, а там дальше посмотрим. Думаю, нам это по силам, мы приложим максимум усилий", – сказал Кривцов клубному каналу Шахтера.

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