"Тренировка каждый день. Это не хочу – пошел, хочу – нет. Это must do каждый день. Захотел пропустить тренировку – иди на пенсию.

Кривцов: Шахтер проиграл чемпионат намного раньше

С чем бы это сравнить пропуск тренировки? Все равно что не поесть, не подышать, в туалет не сходить. Ну, что-то такое, без чего вы не можете. Без выходных, без компромиссов", – написал Кривцов на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, в матче 22-го тура чемпионата Украины Шахтер уступил Динамо со счетом 0:1 и практически потерял шансы на золото в УПЛ. Очередной поединок в украинском первенстве "горняки" проведут в воскресенье, 25 апреля, против Александрии.

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