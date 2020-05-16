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Кривцов выделил преимущество Вольфсбурга над Шахтером после возобновления сезона

00:03 6 Читати українською
Кривцов выделил преимущество Вольфсбурга над Шахтером после возобновления сезона
Сергей Кривцов / Фото ФК Шахтер

Защитник Шахтера Сергей Кривцов не забыл, что донецкий клуб еще ожидает ответный матч 1/8 финала ЛЕ.

48’ Джон Энтони Брукс
 
Жуниор Мораес 17’
Маркос Антонио 73’
17’ Жуниор Мораес
48’ Джон Энтони Брукс
73’ Маркос Антонио

"Насколько я знаю, Вольфсбург возобновил тренировки раньше нас. Если бы еврокубки возобновились сейчас, ничего хорошего из этого бы не вышло.

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Уже прошло больше месяца без непосредственной работы с мячом. Нужно две-три недели, чтобы набрать оптимальную форму", – рассказал Кривцов для ТК Футбол.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы между Вольфсбургом и донецким клубом завершился победой "горняков" (2:1).

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Теги
Шахтер Шахтер Вольфсбург Вольфсбург Лига Европы коронавирус Вольфсбург - Шахтер Сергей Кривцов Сергей Кривцов
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