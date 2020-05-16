Кривцов выделил преимущество Вольфсбурга над Шахтером после возобновления сезона

Защитник Шахтера Сергей Кривцов не забыл, что донецкий клуб еще ожидает ответный матч 1/8 финала ЛЕ.
"Насколько я знаю, Вольфсбург возобновил тренировки раньше нас. Если бы еврокубки возобновились сейчас, ничего хорошего из этого бы не вышло.
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Уже прошло больше месяца без непосредственной работы с мячом. Нужно две-три недели, чтобы набрать оптимальную форму", – рассказал Кривцов для ТК Футбол.
Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы между Вольфсбургом и донецким клубом завершился победой "горняков" (2:1).
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