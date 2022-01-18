Защитник Шахтера Сергей Кривцов вернется к тренировкам уже после зимних сборов.

Кривцов сломал малоберцовую кость, из-за чего может вернуться в строй не раньше марта, сообщает Футбол News. Причиной стал гололед – ранее сообщалось, что у защитника бытовая травма.

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Другой травмированный представитель Шахтера – Манор Соломон – присоединится к "горнякам" на втором зимнем сборе.

Добавим, что горняки вылетели на сборы в Турцию. С командой вылетели 27 футболистов, кроме Кривцова и Соломона, в список не попал Евгений Коноплянка.

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