Защитник Шахтера и сборной Украины считает, что наставник "сине-желтых" Александр Петраков справился бы с ролью гладиатора.

Сергей Кривцов принял участие в озвучке фильма. В ходе этого защитника спросили о потенциальной съемке в кино главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

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"Мог ли бы Александр Петраков сыграть в кино? Думаю, да. Кого именно? Пожалуй, гладиатора. Он очень эксцентричный, эмоциональный человек. Думаю, это его роль", – сказал Кривцов в эфире Sweet.tv.

Напомним, после успешной квалификации в плей-офф отбора на Мундиаль 64-летний Александр Петраков стал главным тренером сборной Украины на постоянной основе, подписав контракт до завершения ЧМ-2022 с опцией продления.

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