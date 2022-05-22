Кривцов в своем Instagram решил поностальгировать по Бердянску, Мариуполю, Чернигову, Харькову и Донецку. Так, футболист вспомнил ЧЕ-2009 в Мариуполе, матчи Десны на стадионе им. Ю. Гагарина, заполненный ОСК Металлист на игру Лиги чемпионов Шахтер – Манчестер Сити и победы "горняков" над Челси на Донбасс-Арене.

Экс-звезды сборной Украины провели товарищеский матч с бойцами ВСУ

"Мы уже закалены потерями. Нас не нужно спрашивать: "Где вы были 8 лет?" и показывать "откуда готовилось нападение". Не надо учить верить. Мы просто знаем, что все города и стадионы, по которым скучаем, станут еще лучше в Украине!" – подписал Кривцов эти изображения.

Напомним, идет уже 88-й день войны, которую россияне начали против Украины. Орки продолжают получать на орехи от ВСУ, однако до сих пор упорно пытаются навязать свой бессмысленный "русский мир".

Россия напала на Украину: Динамо получило новых соперников, ассистент из топ-лиги впервые в сборной (LIVE)