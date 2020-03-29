toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

Кривцов вошел в топ-3 лучших игроков Лиги чемпионов по заблокированным ударам

00:06 5 Читати українською
Кривцов вошел в топ-3 лучших игроков Лиги чемпионов по заблокированным ударам
Сергей Кривцов / Фото ФК Шахтер

Нынешний сезон Лиги чемпионов пока на паузе, но статистические порталы уже начали подводить итоги.

Защитник Шахтера Сергей Кривцов попал в тройку лучших футболистов нынешнего сезона ЛЧ по среднему числу заблокированных ударов, в украинца этот показатель – 1,7, сообщает Planet Football.

Соболь – в тройке лучших игроков чемпионата Бельгии по версии InStat, Безус – среди лидеров в своем амплуа

Сергей делит третье место с Муктаром Диакаби и Неманьей Милуновичем из Валенсии и загребского Динамо соответственно.

На втором месте расположился защитник Зенита Иордан Осорио (2,2), а лидером стал представитель Генка Карлос Куэста (2,3).

"Вас за такое арестуют": капитан Динамо и игроки Шахтера целыми семьями зажгли на дне рождения – это рискованно

blog_ava
"Был разговор с Тайсоном" Дуглас Коста признался, в каком клубе планирует завершить карьеру
28 марта
538
Теги
Йордан Осорио Йордан Осорио Муктар Диакаби Муктар Диакаби Карлос Куэста Карлос Куэста Сергей Кривцов Сергей Кривцов Шахтер Шахтер Лига чемпионов Неманья Милунович Неманья Милунович
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
дн
:
23
час
:
38
мин
Рух
00:00
МФК Металлург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук