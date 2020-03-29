Кривцов вошел в топ-3 лучших игроков Лиги чемпионов по заблокированным ударам

Нынешний сезон Лиги чемпионов пока на паузе, но статистические порталы уже начали подводить итоги.

Защитник Шахтера Сергей Кривцов попал в тройку лучших футболистов нынешнего сезона ЛЧ по среднему числу заблокированных ударов, в украинца этот показатель – 1,7, сообщает Planet Football.

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Сергей делит третье место с Муктаром Диакаби и Неманьей Милуновичем из Валенсии и загребского Динамо соответственно.

На втором месте расположился защитник Зенита Иордан Осорио (2,2), а лидером стал представитель Генка Карлос Куэста (2,3).

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