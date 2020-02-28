Кривцов: В перерыве Каштру настучал нам по голове

Защитник Шахтера Сергей Кривцов рассказал, что происходило в раздевалке "горняков" в перерыве вчерашнего матча с Бенфикой.

"Прошли за счет характера, но провели два разных тайма. В первом тайме не было движения и прессинга, что нам Мистер в строгой форме и обозначил в перерыве. На второй тайм вышли более собранными и агрессивными. Это принесло свои плоды.

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Много потерь было при выходе из обороны, плюс давали много пространства защитникам Бенфики, которые беспрепятственно доходили до нашей штрафной. На полукруге игроки такого уровня легко разрезали нашу оборону между линиями.

Мы знали, что Бенфика с первых минут понесется вперед. Когда счет стал 3:2, португальцы бросили все силы в атаку, стали открывать зоны, а мы этим воспользовались.

В перерыве Каштру произнес эмоциональную речь, можно сказать, настучал нам по голове. После игры поздравил команду", – сказал Кривцов в эфире телеканала Футбол 1.

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