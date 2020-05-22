Кривцов сравнил тренировочные упражнения Шахтера с туалетом в селе

Защитник Шахтера Сергей Кривцов остроумно прокомментировал тренировочный процесс команды.

Игроки "горняков" во время одного из упражнений должны как можно дольше оставаться на полусогнутых ногах.

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"Упражнение из моего детства. Когда приезжаешь в деревню, а там туалет на улице", – Кривцов поделился ассоциациями в своем Instagram.

Напомним, Шахтер уже неделю тренируется в общей группе. Команда Луиша Каштру должна провести свой первый официальный матч после паузы 6 июня – битва против Динамо.

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