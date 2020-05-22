toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ - РУХ УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Кривцов сравнил тренировочные упражнения Шахтера с туалетом в селе

22 мая 23:03 37 Читати українською
Кривцов сравнил тренировочные упражнения Шахтера с туалетом в селе
Сергей Кривцов / Сайт Шахтера

Защитник Шахтера Сергей Кривцов остроумно прокомментировал тренировочный процесс команды.

Игроки "горняков" во время одного из упражнений должны как можно дольше оставаться на полусогнутых ногах.

"Твои ноги – это стыд": Малиновского высмеяли собственные партнеры – не удержалась и жена хавбека сборной Украины

"Упражнение из моего детства. Когда приезжаешь в деревню, а там туалет на улице", – Кривцов поделился ассоциациями в своем Instagram.

Напомним, Шахтер уже неделю тренируется в общей группе. Команда Луиша Каштру должна провести свой первый официальный матч после паузы 6 июня – битва против Динамо.

"Рефері не здав 45 тисяч, його посадили на 10 років. Так і помер у в'язниці": як українець тренував команду мафіозі

blog_ava
Цыганков имел шанс сменить Динамо на топ-клуб АПЛ – Суркису готовы были платить солидную сумму
22 мая
805
Теги
Шахтер Шахтер Сергей Кривцов Сергей Кривцов
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
3
мин
Боруссия Менхенгладбах
16:30
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук