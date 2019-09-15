Кривцов сравнил стиль игры Зари и Манчестер Сити

Защитник донецкого Шахтера Сергей Кривцов поделился своими мыслями относительно победы над Зарей (4:3).

Игрок сборной Украины и донецкого Шахтера Сергей Кривцов выразил огромное удовольствие от матча против луганской Зари. По его мнению, подобные мачи побуждают болельщиков приходить на стадион. Также Сергей сравнил стиль игры Зари и Манчестер Сити и уверен, что победа пойдет на пользу команде и позволит в ближайшем матче Лиги чемпионов показать свои лучшие качества.

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"Несмотря на то, что пропустили три мяча и уступали по ходу встречи 0:2, все сказали, что хотели бы видеть побольше таких матчей. И мы повышаем свой уровень, и намного больше болельщиков приходит на стадион посмотреть на качественный футбол.

Такой матч перед встречей с Манчестер Сити – большой плюс, ведь Сити будет действовать в подобном стиле: прессинговать, быстро выходить из обороны, играть высоко. Вышла небольшая репетиция", – рассказал Кривцов официальному сайту ФК Шахтер.

Напомним, вчера Шахтер победил Зарю в сверхрезультативном матче (4:3), уступая по ходу поединка 0:2.

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