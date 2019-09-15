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Кривцов сравнил стиль игры Зари и Манчестер Сити

10:05 17 Читати українською
Кривцов сравнил стиль игры Зари и Манчестер Сити
Сергей Кривцов / Фото ФК Шахтер

Защитник донецкого Шахтера Сергей Кривцов поделился своими мыслями относительно победы над Зарей (4:3).

42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуниор Мораес
89’ Жуниор Мораес
 
Владлен Юрченко 10’
Владислав Кочергин 35’
Богдан Леднев 86’
10’ Владлен Юрченко
35’ Владислав Кочергин
42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуниор Мораес
86’ Богдан Леднев
89’ Жуниор Мораес

Игрок сборной Украины и донецкого Шахтера Сергей Кривцов выразил огромное удовольствие от матча против луганской Зари. По его мнению, подобные мачи побуждают болельщиков приходить на стадион. Также Сергей сравнил стиль игры Зари и Манчестер Сити и уверен, что победа пойдет на пользу команде и позволит в ближайшем матче Лиги чемпионов показать свои лучшие качества.

Кривцов заявил, что Шахтеру по силам выйти из группы Лиги чемпионов

"Несмотря на то, что пропустили три мяча и уступали по ходу встречи 0:2, все сказали, что хотели бы видеть побольше таких матчей. И мы повышаем свой уровень, и намного больше болельщиков приходит на стадион посмотреть на качественный футбол.

Такой матч перед встречей с Манчестер Сити – большой плюс, ведь Сити будет действовать в подобном стиле: прессинговать, быстро выходить из обороны, играть высоко. Вышла небольшая репетиция", – рассказал Кривцов официальному сайту ФК Шахтер.

Напомним, вчера Шахтер победил Зарю в сверхрезультативном матче (4:3), уступая по ходу поединка 0:2.

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Теги
Шахтер - Заря Шахтер Шахтер Манчестер Сити Манчестер Сити Сергей Кривцов Сергей Кривцов
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