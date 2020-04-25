Кривцов составил символическую сборную мира

Защитник сборной Украины и донецкого Шахтера Сергей Кривцов сформировал "одиннадцатку" лучших игроков всех времен.

"В Англии я болею за Ливерпуль, в Испании – за Реал. А Францию, честно говоря, вообще не смотрю. Думаю, там чемпионом еще лет 20 будет ПСЖ. В Италии нравятся Наполи и Ювентус, а в Германии – Боруссия.

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Относительно символической сборной... Взял бы туда Джанлуиджи Буффона, Кафу, Алессандро Несту, Паоло Мальдини, Роберто Карлоса, Клода Макелеле, Стивена Джеррарда, Фрэнка Лэмпарда, Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Роналдо", – сказал Кривцов в эфире на клубной странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Кривцов перешел в Шахтер из запорожского Металлурга в 2010 году. В текущем сезоне 29-летний защитник провел за донецкую команду во всех турнирах 28 матчей, в которых забил два гола.

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