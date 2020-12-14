"Хороший жребий, видел пару игр Маккаби. Это техническая команда. Думаю, нас ждет интересное противостояние.

"Не повторить опыт Реала": Каштру назвал главный рецепт успеха в матчах Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив

Особых преимуществ перед жеребьевкой у меня не было. Не было и нежелательных команд, там все соперники хорошие. Конечно, мы будем ставить максимальные задачи, чтобы пройти дальше. В прошлом сезоне добрались до полуфинала Лиги Европы, теперь надо постараться сделать шаг вперед и дойти до финала.

Не думаю, что играть в феврале будет для нас большой проблемой. У Шахтера есть огромный опыт таких игр. Мы проведем сборы, качественно подготовимся и, думаю, будем полностью готовы и к чемпионату, и к Лиге Европы", – сказал Кривцов в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, во время жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы "горнякам" выпало сыграть с Маккаби Тель-Авив. Первая встреча между командами пройдет в Израиле 18 февраля следующего года, ответный матч – через неделю, 25 февраля.

Результаты жеребьевки 1/16 Лиги Европы – не самые плохие соперники Динамо и Шахтера, топовые пары для клубов АПЛ