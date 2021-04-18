Защитник Шахтера Сергей Кривцов не считает поединок против Динамо решающим в борьбе за золото УПЛ.

"Обидно, конечно. Всегда обидно проигрывать, но это футбол, случаются такие матчи. Хотели победить, но не получилось.

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Динамо компактно сыграло в обороне. Думаю, их и ничья устраивала, но у них получилось выиграть.

Наверное, мы не в этом матче проиграли чемпионат, а гораздо раньше. Много было в течение сезона ничьих, это тоже большая трата очков. Плюс во втором круге были поражения. Не этот матч стал ключевым", – сказал Кривцов в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, в центральном матче 22-го тура чемпионата Украины Динамо победило Шахтер 1:0 и, оторвавшись от "горняков" уже на 10 очков, практически гарантировало себе золотые медали УПЛ.

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