Кривцов: Сборная Украины стремится играть в конструктивный футбол с умными атаками

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов прогнозирует ротацию в составе "сине-желтых" в матче против словаков.

"Не думаю, что у кого-то будет расслабленность. Да, мы выполнили задачу, у нас, можно сказать, с турнирной точки зрения уже нет никаких задач. Надо выйти и показать свой футбол без всякого давления. Наверное, в составе будет проведена ротация, у многих есть шанс проявить себя.

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Чем больше мы работаем с этим тренерским штабом, тем быстрее начинаем понимать, что от нас требуют. Понимаем тактику. Она строится в основном на держании мяча, на атаке, не на глухой обороне, а конструктивном футболе с умными атаками. Чем больше времени пройдет, тем больше это принесет плодов", – рассказал Кривцов в комантари телеканалу "Футбол".

Напомним, поединок Словакия – Украина состоится сегодня, 16 ноября, начало в 21:45.

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