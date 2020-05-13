Кривцов рассказал, с кем дружит с игроков Динамо – кумовья имеют запретные темы для разговоров

Защитник Шахтера Сергей Кривцов и полузащитник Динамо Сергей Сидорчук приняли участие в проекте "Руханка".

"Это проводится для детей из сел, у которых нет возможности подключиться к интернету. Они смотрят уроки и упражнения по телевизору. Думаю, в данной ситуации это необходимо. Мы показали универсальные упражнения, без свертывания "буквой зю". Многие люди присылали слова благодарности.

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Совместное участие в проекте с Сергеем Сидорчуком? О футболе и противостоянии Шахтера с Динамо мы с ним меньше всего говорим. Можем поделиться какими-то новостями, но не более. Мы хорошие друзья и кумовья", – рассказал Кривцов для ТК Футбол.

Стоит отметить, что Сергеи дружат еще со времен совместных выступлений за запорожский Металлург (2008-2010 годы).

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