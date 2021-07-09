"Если честно, то сразу после игры думал, что травма серьезная. Колено было опухшее еще на поле. По первым прогнозам врачей все было не так радужно. В этот же вечер мне сделали МРТ. Спасибо медицинскому штабу, оперативно договорились об этом с итальянскими коллегами.

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Обследование показало, что худшие опасения не подтвердились. Мне откачали жидкость, а уже в Киеве сделали повторный МРТ. Есть ушиб, некоторые моменты, но не все так плохо, как могло бы быть. Я уже начал восстановление – разрабатываю ногу на велосипеде. Думаю, две недели необходимо, чтобы прошел отек и воспаление", – рассказал Кривцов в интервью Tribuna.

Напомним, Кривцов вышел в стартовом составе сборной Украины на матч 1/4 финала Евро-2020 с Англией, однако был заменен уже на 33-й минуте из-за повреждения.

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