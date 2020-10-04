Кривцов провел тренировку для детей с особенностями развития
14:18 - Читати українською
Защитник Шахтера Сергей Кривцов присоединился к благотворительной акции.
Шахтер в Киеве провел тренировку для детей с особенностями развития, сообщает официальный сайт "горняков".
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Мероприятие посетил защитник Шахтера Сергей Кривцов. Он поиграл вместе с детьми в футбол, вручил им подарки, сфотографировался и раздал автографы.
Занятия для детей с ментальными и физическими нарушениями проходят в Киеве, Львове, Харькове и Полтаве. В каждом городе 2 группы по 15 ребят, а общее количество участников – 120.
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