Кривцов: Просто в Динамо такая тактика – забивает и обороняется

Защитник Шахтера Сергей Кривцов прокомментировал поражение своей команды в матче за Суперкубок Украины против Динамо (1:0).

"Мы имели моменты, но так и не забили. Динамо сделало выводы после стартового отрезка и стало больше играть от обороны. Сами виноваты, что не сломали им игру. Затем киевляне забили, и нам пришлось открыться.

Просто в Динамо такая тактика: забивает и обороняется. С нашей стороны не было небрежного отношения к Суперкубку. У нас были и травмы, и борьба на каждом участке поля.

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Не согласен, что киевляне сейчас в лучшей форме, чем мы. Ведь это Шахтер контролировал мяч, и динамовцы должны были перестраиваться", – цитирует Кривцова официальный сайт "горняков".

Напомним, киевляне минимально победили донецкий Шахтер (1:0) и одержали Суперкубок Украины.

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