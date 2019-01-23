toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Товарищеские матчи
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

Кривцов прокомментировал разгромное поражение Шахтера от Хайдука

23 января 11:49 239 Читати українською
Кривцов прокомментировал разгромное поражение Шахтера от Хайдука
Сергей Кривцов / Фото ФК Шахтер

Защитник Шахтера Сергей Кривцов прокомментировал поражение в первом матче на зимних сборах против Хайдука.

"Как и все матчи на сборах, этот проходил на фоне физических нагрузок: утром состоялась тренировка, провели скоростно-силовые тестирования. К тому же мы имели два смешанных состава, ведь каждый должен получить практику, почувствовать ритм игры. Особенно это всем полезно после паузы продолжительностью в месяц.

"Шахтер очень его хотел",– Фонсека прокомментировал дебют Сикана за "горняков"

Что же касается самого спарринга, то было много ошибок в центре поля, обрезались в средней линии, в обороне немного недоигрывали, вот и получился такой результат. Во втором тайме могли забить два мяча и выровнять встречу, а вместо этого пропустили гол.

Шахтер – Хайдук – 1:4 – видео голов и обзор матча

Результат? Он всегда имеет значение, но нельзя брать его за основу в таких матчах. На сборах главная задача – набрать форму", – цитирует Кривцова официальный сайт Шахтера.

Товарищеские матчи

Шахтер - Хайдук: Вторник 22 января 2019

Шахтер
Матч окончен
1 : 4
Хайдук
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Шахтер Шахтер Товарищеские матчи Сергей Кривцов Сергей Кривцов Шахтер - Хайдук
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
7
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук