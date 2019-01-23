Кривцов прокомментировал разгромное поражение Шахтера от Хайдука

Защитник Шахтера Сергей Кривцов прокомментировал поражение в первом матче на зимних сборах против Хайдука.

"Как и все матчи на сборах, этот проходил на фоне физических нагрузок: утром состоялась тренировка, провели скоростно-силовые тестирования. К тому же мы имели два смешанных состава, ведь каждый должен получить практику, почувствовать ритм игры. Особенно это всем полезно после паузы продолжительностью в месяц.

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Что же касается самого спарринга, то было много ошибок в центре поля, обрезались в средней линии, в обороне немного недоигрывали, вот и получился такой результат. Во втором тайме могли забить два мяча и выровнять встречу, а вместо этого пропустили гол.

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Результат? Он всегда имеет значение, но нельзя брать его за основу в таких матчах. На сборах главная задача – набрать форму", – цитирует Кривцова официальный сайт Шахтера.