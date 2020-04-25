Кривцов признался, чем планирует заняться после завершения карьеры

Защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов поразмыслил о своем будущем вне футбола.

"Думаю, после карьеры курсы закончу однозначно, это не помешает. Может, когда-то захочу стать тренером. Но в дальнейшем хотел бы больше времени проводить с детьми.

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Мы с таким ритмом жизни пропускаем их взросление. Возможно, какой-то бизнес будет", – сказал Кривцов в эфире клубной страницы в социальной сети Instagram.

Напомним, Кривцов перешел в Шахтер из запорожского Металлурга в 2010 году. В текущем сезоне 29-летний защитник провел за донецкую команду во всех турнирах 28 матчей, в которых забил два гола.

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