"Я бутсы на гвоздь не повесил. Со своей стороны делаю все, играю, отдаюсь по полной. А дальше уже зависит от будущего тренера, хотя не знаю, кто это будет. Если попаду в список, то буду очень рад, потому что еще хочу представлять Украину на международной арене.

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Тренерам тяжело следить за мной в МЛС? Не знаю... Когда Шевченко вызвал меня впервые, я не очень много играл в Шахтере. При Петракове тоже, он вызвал меня после травмы. Но я не считаю, что я где-то провалил игру, проиграли сугубо из-за меня. Сейчас я здесь выхожу постоянно, чемпионат очень конкурентен. Я делаю все, что могу, а дальше решение за тренерским штабом. Каким бы он ни был", – объяснил Кривцов в интервью FanDay.

Напомним, 32-летний центрбек зимой перебрался из Шахтера в Интер Майами, где сразу стал "железным" игроком основы – 7 полных матчей, один гол. У Кривцова 31 поединок за сборную Украины, однако в марте он не попал даже в расширенный список Руслана Ротаня.

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