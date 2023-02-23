"Я подписывал контракт с МЛС, а не с Интером. Все бонусы приходят от МЛС, а команда решает, как их делить между игроками.

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Решает капитан. Не администрация, не тренерский штаб, они не имеют отношения к этим деньгам. Сейчас у меня одна зарплата, в следующем сезоне будет немножко выше.

Точные цифры я вам сейчас даже не скажу. Я переходил сюда не за деньги – по зарплате я упал почти в два раза. Это если сравнивать с зарплатой в Шахтере. С деньгами хорошо, но я сюда не на заработки приехал", – рассказал Кривцов в эфире YouTube-канала Game Show.

Напомним, Сергей заключил с Интером Майами соглашение сроком на 2 года.

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