В сборную первого тура MLS попали только те защитники, которые отличись забитыми мячами.

Центральный защитник Интер Майами Сергей Кривцов попал в символическую сборную недели по итогам первого тура MLS. Об этом информирует официальный сайт лиги.

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В своём дебютном матче за американскую команду украинец сумел забить победный мяч. В матче против Монреаля Кривцов отличился на 41-й минуте, а его команда добыла "сухую" победу со счётом 2:0. Сергей провёл на поле весь матч.

Что интересно, двое других центральных защитников, которые попали в символическую сборную первого тура – Уокер Циммерман (Нэшвилл) и Генри Кесслер (Нью Инглэнд Революшн) – также отличились голами в своих матчах.

Символическая сборная 1 тура: Дрейк Каллендер (Интер Майами) – Сергей Кривцов (Интер Майами), Уокер Циммерман (Нэшвилл), Генри Кесслер (Нью Инглэнд Революшн) – Даниэль Газдаг (Филадельфия Юнион), Обинна Нвободо (Цинциннати), Эдуард Лёвен (Сиэтл Саундерс), Тьяго Алмада (Атланта Юнайтед) – Джордан Моррис (Сиэтл Саундерс), Хулиан Карранса (Филадельфия Юнион), Тед Ку-ДиПьетро (ДиСи Юнайтед).

Тренер: Брэдли Карнелл (Сиэтл Саундерс).

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