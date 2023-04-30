Восточная конференция МЛС, 10-й тур

Коламбус Крю – Интер Майами – 1:2

Голы: Кучо, 10 – Кампана, 7, 41

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В матче 10-го тура МЛС Интер Майами на выезде прервал длительную серию из поражений и, наконец, завоевал три очка. Уже в начале встречи Кампана вывел гостей вперед после передачи в район одиннадцатиметровой отметки.

Не прошло и трех минут как соперник отыгрался – Кучо с линии штрафной пробил под перекладину, забросив за шиворот голкиперу. На перерыв, однако, команды ушли с преимуществом Интера – после подачи с углового эквадорский форвард оформил дубль. Этот гол стал последним в матче.

Украинский защитник Сергей Кривцов вышел в основе и провел на поле весь матч. Статистический портал SofaScore поставил ему крепкие 7 баллов. За 90 минут наш соотечественник сделал 7 выносов мяча, совершил 1 перехват и 1 блокировку, 2 отбора, дважды из трех попыток выиграл борьбу за позицию, был лучшим в 2 из 4 воздушных дуэлей, 5 раз терял мяч, заработал один фол (желтую карточку), совершил 33 касания, а точность его передач составила 81%.

Напомним, Кривцов в текущем сезоне провел за американскую команду 9 матчей, в которых забил 1 гол. Интер Майами после 10-ти туров идет в турнирной таблице Восточной конференции двенадцатым, набрав 9 очков (и имеет игру в запасе).

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