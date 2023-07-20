Новоиспеченный игрок Интер Майами Лионель Месси дебютирует в новом клубе сразу с капитанской повязкой. Об этом пишет TycSports.

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Предыдущим капитаном Интера был бразильский полузащитник Грегоре, с марта этого года находящийся в лазарете. Его обязанности исполнял венесуэльский нападающий Жозеф Мартинес.

Также известно, что аргентинец будет выступать в футболке со своей привычной 10-й на спине. Последним обладателем этого номера был Гонсало Игуаин, покинувший клуб в декабре 2022 года.

Напомним, что и Месси, и Бускетс стали одноклубниками Сергея Кривцова. Дела в Интер Майами пока плохи – последнее место в Восточной конференции (18 очков после 23 сыгранных матчей).

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