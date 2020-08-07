Кривцов получил предложение открыть секс-шоп – игрок Шахтера озвучил пикантную рекламную идею

"Наименее адекватное предложение инвестировать? СТО мне один парень предлагал. Еще мне предлагали открыть сайт с кальянами и комплектующими и параллельно сайт секс-шопа. Он пришел, промониторил рынок.

Экс-девушка Супряги закрутила роман с игроком Шахтера

Говорю: "Ты представляешь, чтобы у действующего футболиста секс-шоп был? Может, я еще буду тестировать и в инстаграм публиковать? Нет, спасибо, не надо. Глобальное что-то хочу", – сказал Кривцов в программе "ОТДУШИВДУШУ".

В прошлом сезоне УПЛ 29-летний игрок провел 23 матча, в которых отметился двумя голами.

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