Защитник "горняков" сделал то, к чему миллионы украинцев идут годами – завершил ремонт в собственном доме.

Пока Сергей Кривцов с семьей отдыхал на Мальдивах, его киевская квартира претерпела удивительные изменения. Защитник "горняков" и сборной Украины похвастался свеженьким ремонтом своего дома, убрать который помогла одна из столичных клининговых компаний.

"Семья Дона Кривцова покинула страну, оставив горы строительного мусора в самом центре Киева". Так могли бы выглядеть заголовки новостей, но мы сработали идеально, как Корлеоне в свои лучшие годы. Один телефонный звонок – и заметены все следы ", – написал Кривцов в Instagram.

Напомним, 29-летний Кривцов является одним из ветеранов Шахтера. Центральный защитник перебрался в ряды "горняков" еще в 2010-м из запорожского Металлурга. В составе "оранжево-черных" 8 раз стал чемпионом Украины и 7 раз победил в Кубке.

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