"Подготовка к октябрьским матчам? Проводим два теоретических занятия в день, отрабатываем все на поле. Надо серьезно подготовиться к поединкам с финнами и боснийцами, для нас это финальные матчи.

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У финнов хорошая команда, недаром они хорошо выступили на Евро-2020. Знаем это и по первой игре в Киеве. Мощная сборная, которая имеет немало легионеров. У нас все футболисты сконцентрированы, готовы играть и стремятся попасть в стартовой одиннадцатки", – приводит слова Кривцова офіційний сайт УАФ.

К слову, в октябре сборная Украины проведет 2 поединка: 9-го числа – против финнов на выезде, а 12-го – с командой Боснии и Герцеговины дома.

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