"Всех приятно видеть и вернуться в нашу дружескую атмосферу. Петракова знаю давно еще по юношеских сборных. Положительные эмоции от работы с ним.

Казахстан – Украина: Петраков объявил заявку на свой дебютный матч – Степаненко вне списка

Я думаю, что все у нас должно прибегнуть. Нужно за короткий промежуток времени услышать, что он от нас требует и все это перенести на футбольное поле. Есть определенные изменения, еще будут изменения в любом случае, но сейчас на первом месте стоит результат", – сказал Кривцов в эфире ТК Футбол.

Напомним, Петраков дебютирует в кресле главного тренера национальной команды сегодня, 1 сентября, начало матча в 17:00 по киевскому времени.

Казахстан – Украина: анонс матча отбора ЧМ-2022