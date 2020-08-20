Кривцов озвучил амбициозные планы Шахтера на будущий сезон

"Была длительная пауза в связи с карантином. Думаю, все команды сейчас в одинаковых условиях находятся. У нас каждый футболист – это большой профессионал, поэтому будет отдаваться на поле и в тренировках на 100 процентов.

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У нас новый этап, можно сказать. Задача высокие, как и всегда – это завоевание всех трофеев, в которых мы участвуем. Так что будем подходить уже в полной готовности к матчу с Колосом", – поделился Кривцов в комментарии YouTube-канала Шахтера.

К слову, защитник провел 37 поединков в составе "горняков" в сезоне 2019/20, записав в свой актив 2 гола.

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