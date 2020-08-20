toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ЛИОН - БАВАРИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАРСЕЛОНА ДИНАМО КИЕВ

Кривцов озвучил амбициозные планы Шахтера на будущий сезон

16:26 - Читати українською
Кривцов озвучил амбициозные планы Шахтера на будущий сезон
Сергей Кривцов / фото ФК Шахтер

Защитник Шахтера Сергей Кривцов прокомментировал задачи своего клуба на сезон 2020/21.

"Была длительная пауза в связи с карантином. Думаю, все команды сейчас в одинаковых условиях находятся. У нас каждый футболист – это большой профессионал, поэтому будет отдаваться на поле и в тренировках на 100 процентов.

Шахтер опубликовал заявку на сезон УПЛ 2020/21 – есть дебютанты

У нас новый этап, можно сказать. Задача высокие, как и всегда – это завоевание всех трофеев, в которых мы участвуем. Так что будем подходить уже в полной готовности к матчу с Колосом", – поделился Кривцов в комментарии YouTube-канала Шахтера.

К слову, защитник провел 37 поединков в составе "горняков" в сезоне 2019/20, записав в свой актив 2 гола.

Інтер – Шахтар: нейтралізована Бразилія, жах Хочолави, два обличчя Матвієнка – оцінки "гірникам" за кошмарний виліт з ЛЄ

blog_ava
"Яка аморальна персона – пиво, жінки…": найстарший професіональний футболіст світу обожнює київське Динамо
12:00
8826
Теги
Шахтер Шахтер Сергей Сергей Кривцов
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
23
мин
Олимпик
17:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?