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Кривцов: Отрыв в турнирной таблице – это проблема Динамо

17 мая 09:16 76 Читати українською
Кривцов: Отрыв в турнирной таблице – это проблема Динамо
Сергей Кривцов / фото ФК Шахтер

Защитник Шахтера Сергей Кривцов после финала Кубка Украины против Ингульца рассказал о чемпионских амбициях Шахтера.

"Конечно, никто не рассчитывал, что эта команда пробьется в финал. Думаю, 95 процентов назвали бы другую команду, но никак не Ингулец. Но они доказали, что заслужили сыграть в финале, так как на пути к решающей игре обыграли три команды из УПЛ

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Финал состоялся в родном Запорожье? Да, на матч приехали друзья, родственники. Были особые эмоции, ностальгия, поэтому всегда приезжаю в этот город с особыми чувствами.

Гарантировать чемпионство в матче против Зари? Да, мы знаем об этом и тоже хотим как можно быстрее оформить чемпионский титул. У нас есть задача, и мы к ней идем. Нам нужна одна победа, поэтому в игре с Зарей играть будем только на победу.

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Отрыв в таблице – это больше проблема Динамо, а мы стараемся акцентировать внимание на своей игре и своих выступлениях. Если так получилось, значит, мы заслужили такой отрыв в турнирной таблице", – цитирует Кривцова Команда 1.

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