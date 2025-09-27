Кривцов оставил комментарий под сообщением Бускетса о завершении карьеры в социальной сети Instagram.

"Легенда, спасибо", – написал Кривцов. Украинец выступал за Интер Майами вместе с Серхио Бускетсом в 2023/24 годах. Всего Кривцов провел 37 совместных матчей с выдающимся испанцем.

Напомним, Серхио Бускетс заявил, что завершит карьеру после текущего сезона МЛС, который закончится в конце 2025 года.

