Защитник Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов поделился мыслями по поводу поединков за путевку на ЧМ-2022.

"Динамо большое количество дней проводит на сборах, Шахтер провел хорошие сборы. Я думаю, что эти два клуба базовые для нашей сборной и, как я вижу, все ребята в хорошей форме.

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Прежде всего, мы не должны упасть лицом в грязь. Как и наши воины борются, мы должны быть на одном с ними уровне, и доставить в такое непростое время радость нашим болельщикам, гражданам страны", – поделился Кривцов в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, сборная Украины 1 июня должна сыграть с Шотландией в полуфинале плей-офф квалификации к ЧМ-2022. В случае победы подопечным Александра Петракова предстоит провести поединок против Уэльса 5 июня.

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