Кривцов объяснил, почему сборной Украины важно получить 6 очков в матчах с Литвой и Португалией

Защитник Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов поделился ожиданиями от ближайших матчей отбора к Евро-2020.

"Видно по ребятам, что все понимают важность предстоящих матчей. Мы долго шли к тому, чтобы решить поставленную задачу. Сейчас у нас есть такой шанс, и мы не имеем права остановиться за полшага до цели. Мы обязаны показать максимум, чтобы выйти на Евро. Все в команде это понимают.

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Четырех очков для этого хватит. Но мы будем играть на победу и с Литвой, и с Португалией, ведь оба матча у нас домашние и мы знаем, что нас будет поддерживать много болельщиков, вся Украина. Мы не имеем права их подвести", – цитирует Кривцова Команда №1.

Напомним, 11 октября в Харькове украинцы будут принимать сборную Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Стартовый свисток прозвучит в 21:45. Уже через три дня, 14 октября, в Киеве, подопечные Андрея Шевченко встретятся с португальцами.

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