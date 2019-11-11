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Кривцов объяснил, благодаря чему смог забить победный мяч в ворота Динамо

06:30 44 Читати українською
Кривцов объяснил, благодаря чему смог забить победный мяч в ворота Динамо
Гол Кривцова / Сайт Шахтера

Защитник Шахтера Сергей Кривцов поделился мнением относительно результата матча 14 тура УПЛ против киевского Динамо (1:0).

18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон

"Получилось забить в первом тайме, а во втором киевляне стали больше раскрываться, у нас было много моментов на контратаках.

Шахтер – Динамо – 1:0 – видео гола и обзор матча

И мы, и Динамо выложились на сто процентов. Тяжелый матч, в котором обе команды хотели победить. Мой гол? Мы наигрывали это на тренировках, это результат нашей работы", – цитирует Кривцова Tribuna.

Напомним, после победы Шахтер оторвался от ближайшего преследователя в УПЛ (Заря) уже на 12 очков. А вот Динамо опустилось на четвертую строчку, пропустив вперед не только луганчан, но и Десну, у которой лучше разница голов.

Шахтер обыграл Динамо в скандальном матче УПЛ с удалением и травмами – команда Михайличенко опустилась на 4-е место

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