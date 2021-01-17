"Я думаю, Динамо стало сильнее, потому что у них новый тренер. У ребят появилась мотивация показать свою профпригодность. Ну и изменение тактики и тренировочного процесса всегда в плюс команде идет.

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Важный фактор также, что был очень короткий перерыв между прошлым и нынешним сезонами – там три-четыре дня получилось. После полуфинала Лиги Европы уже через несколько дней нужно было стартовать в Премьер-лиге, а у тебя ни физически, ни морально отдохнуть не получилось. Еще выбил из колеи этот коронавирус, когда много футболистов основного состава заболели.

Да, Динамо попало в похожую ситуацию, но у них позже это произошло. И не такая куча футболистов сразу вылетела – сначала три человека, потом – четыре, потом – пять. А у нас сразу 12 игроков", – поделился Кривцов в программе Вацко Live.

Напомним, именно Динамо стало зимним чемпионом Украины по 30 очками в активе. Шахтер с 29 пунктами расположился за киевлянами.

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