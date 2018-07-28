Кривцов не сыграет против киевского Арсенала

Защитник Шахтера Сергей Кривцов будет вынужден пропустить матч второго тура УПЛ против Арсенала из Киева.

Защитник не успел восстановиться от травмы, которую он получил в матче за Суперкубок Украины против Динамо, и не сможет помочь "горнякам" в матче ближайшего тура украинской Премьер-лиги, сообщает ТК Футбол.

Отметим, что Кривцов также пропускал поєдинок первого тура против Десны.

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Врачи пока не дают прогнозов относительно сроков восстановления футболиста.

Напомним, матч второго тура украинской Премьер-лиги между киевским Арсеналом и Шахтером видубудеться 29 июля. Начало матча в 19:30.

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