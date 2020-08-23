Кривцов назвал самого удобного партнера в центре защиты Шахтера

"Думаю, физически, после прошлого сезона, мы восстановились процентов на 80. Возможно, не все еще отошли психологически, потому что поражение в полуфинале Лиги Европы было тяжелым. Ожидали другого результата. Но с каждым днем ​​мы становимся сильнее и в последующих матчах будем это доказывать.

Кривцов озвучил амбициозные планы Шахтера на будущий сезон

С кем комфортнее в центре обороны? Вряд ли кого-то выделю. И Бондарь, и Хочолава, и Матвиенко – все защитники высокого уровня. Мне удобно играть с каждым из них", – цитирует Кривцова официальный сайт Шахтера.

Напомним, в стартовом матче нового сезона УПЛ команда Каштру победила Колос со счетом 3:1. В ворота "хлеборобов" было назначено три пенальти, два из которых (после выстрелов Марлоса и Тайсона) потянул Евгений Волынец.

Шахтер – Колос: неоднозначная победа фаворита и отраженные пенальти Волынца в "похмельном" матче УПЛ