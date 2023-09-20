"Рад ли за Трубина? Конечно, я за всех украинцев рад, кто переходит в топ-клубы и топ-чемпионаты. Это и для страны важно. И для молодого поколения, которые будут смотреть и понимать, что Шахтер или Динамо – это не какая-то золотая клетка, из которой не выйдешь, а можно там поиграть 2 сезона и тебя заберут в топ-клуб.

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Видел ли я, что Мудрик – игрок на 100 миллионов? Я давно это говорил. Когда еще Фонсека был, что там потенциал очень большой. Нужно было время, нужно было найти тренера, который на 100% тебе будет доверять. В принципе, и Лига чемпионов, когда Миша был в топ-форме... Он заслуживает, чтобы играть в топ-клубе", – поделился Кривцов в интервью Sportarena.

Напомним, что Мудрик еще прошлой зимой стал игроком Челси – Шахтер заработал 70 млн на трансфере Михаила, а также может получить еще 30 бонусами. Трубин же летом 2023 года присоединился к Бенфике за 10 млн евро.

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