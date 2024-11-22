Украинский защитник Сергей Кривцов продолжит выступать за Интер Майами под руководством другого тренера.

В своих соцсетях американский клуб объявил об уходе Тата Мартино. Специалист покинул Интер Майами по личным причинам.

Интер Майами ошеломил выбором нового тренера – Месси переманивает давнего товарища

Интер Майами в этом сезоне набрал наибольшее количество очков среди всех участников регулярного чемпионата МЛС, но вылетел в первом же раунде плей-офф.

Мартино возглавлял команду с 2023 года. Под его руководством команда из Флориды выиграла Кубок лиг – ежегодный североамериканский турнир, проводимый между клубами МЛС и чемпионата Мексики.

Ожидается, что новым тренером Интер Майами будет Хавьер Маскерано.

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