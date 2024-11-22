Кривцов и Месси официально остались без тренера – Интер Майами уже выбрал преемника
Украинский защитник Сергей Кривцов продолжит выступать за Интер Майами под руководством другого тренера.
В своих соцсетях американский клуб объявил об уходе Тата Мартино. Специалист покинул Интер Майами по личным причинам.
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Интер Майами в этом сезоне набрал наибольшее количество очков среди всех участников регулярного чемпионата МЛС, но вылетел в первом же раунде плей-офф.
Мартино возглавлял команду с 2023 года. Под его руководством команда из Флориды выиграла Кубок лиг – ежегодный североамериканский турнир, проводимый между клубами МЛС и чемпионата Мексики.
Ожидается, что новым тренером Интер Майами будет Хавьер Маскерано.
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