"Думаю, что все футболисты очень обрадовались, когда сказали, что будем играть домашние матчи в Киеве (в 2020-м после переезда из Харькова – прим.). Мы базируемся в столице, и это очень хорошо для нас. После игры ты сразу сел в машину и поехал домой, к семье, у тебя больше времени на отдых, на какие-то свои моменты.

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Соперничество между Шахтером и Динамо сейчас притупилось, потому что если бы такая ситуация была у Динамо, то Шахтер сделал бы все для того, чтобы клуб из Киева играл на Донбасс Арене и чувствовал себя как дома. Война должна объединять народ и все подковерные игры не должны быть в такое время. Динамо поздравляет Шахтер в комментариях, Шахтер тоже поздравляет Динамо. Думаю, взаимный респект должен быть.

Первые 4 года, когда ты живешь надеждой, что это закончится, и мы вернемся в Донецк… Но потом у меня родились две дочери, мы начали налаживать свой быт в Киеве. Разумеется, надо жить сейчас, а не думать, что может быть, а может и не быть. Киев тоже стал родным городом для нас. Для меня лично Запорожье, Донецк и сейчас Киев – мои домашние города", – цитирует Кривцова Tribuna.

Напомним, после начала российской агрессии в 2014 году Шахтер переехал из Донецка во Львов. Позже "горняки" начали играть на ОСК Металлист в Харькове, а базировались в Киеве. Впоследствии "оранжево-черные" переехали на НСК Олимпийский, где и проводили домашние поединки до начала полномасштабной войны.

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