Защитник сборной Украины Сергей Кривцов не очень доволен, что команда не проигрывает в двух отборах подряд – на Евро-2020 и к ЧМ-2022.

"Это палка с двух концов – не проигрываем и не сильно выигрываем. Только у финнов. Надеюсь, после последнего тура останемся непобежденными и с 2 выигрышами.

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Многие футболисты Боснии и Герцеговины играют в топ-чемпионатах Европы: Джеко, Пьянич, ряд других футболистов, я просто их фамилий особо не знаю. Это хорошая сборная. С Джеко пересекались, с Пьяничем – против Ювентуса играли. Это хорошие футболисты, но команда у нас сильнее", – сказал Кривцов в эфире YouTube-канала vZbirna.

Напомним, 16 ноября наша национальная команда проведет завершающий матч группового этапа отбора на ЧМ-2022. Соперником сборной Украины будет Босния и Герцеговина, уже потерявшая шансы попасть на Мундиаль.

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