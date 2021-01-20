"Думаю, ближайшим трансфером Шахтера будет Додо, но Тете продадут дороже, потому что он атакующий. Топовый. Он пришел, сначала не было понятно за что его взяли. Потом месяц прошел – и он сейчас топ-игрок, считаю. Как он выстрелил в этом сезоне! Он – будущее.

"Рискованная опция": Реал зашел на украинский рынок в поисках альтернативы большой звезде

Можно ли его сравнить с Виллианом или Дугласом Костой? По работе с мячом – да. По скорости, конечно, Дуглас убежал далеко. По технике и удару – плюс-минус одинаково. Будет ли он стоить 60 млн? Думаю, будет. Там уже пошла мулька, что 70. Нет дыма без огня", – сказал Кривцов в программе Вацко Light.

Напомним, Тете перешел в Шахтер в феврале 2019 года из бразильского Гремио. В текущем сезоне провел за "горняков" 19 поединков во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Контракт 20-летнего футболиста с донецким клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года. Transfermarkt оценивает Тете в 17 млн ​​евро.

Додо принадлежит Шахтеру с лета 2018-го. В текущем сезоне в его активе 17 матчей во всех турнирах, а также гол и два ассиста. С "горняками" он до августа 2025 г. Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.

Із Шахтаря – на вихід: Коноплянка і ще 4 гравці збірної України ризикують стати жертвами великої чистки