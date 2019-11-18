Кривцов: Беседин – спаситель сборной Украины

Сергей Кривцов в эфире "Профутбол" прокомментировал ничью с командой Сербии и выход сборной Украины на Евро-2020.

"Почему не проиграли ни одного матча? Секрет в том, что у нас единый коллектив, отличная тактика, отличные тренеры, которые объясняют понятно. И мы выполняем все эти установки. Есть тактика, которую требуют от нас тренеры. Мы выполняем это все. И это дает результат.

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После игры Шевченко сказал, что это первый раз в истории, что команда не проиграла ни одной игры в отборе. А это очень дорого стоит. Это результат всей команды, всего персонала. И всей Украины, можно сказать.

Гол Беседина? Да, сегодня он – наш спаситель. Мы счастливы, потому что выполнили нашу главную задачу", – сказал Кривцов.

Добавим, что сборная Украины без поражений завершила отбор и с первого места вышла на континентальное первенство. Жеребьевка финальной стадии Евро-2020 пройдет 30 ноября в Бухаресте.

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