Кривцов – об игре против Малиновского в Лиге чемпионов: На поле друзей нет

Центрбек Шахтера Сергей Кривцов подытожил игру против Аталанты в рамках второго тура Лиги чемпионов.

"Эмоции положительные, команда показала характер, проигрывая по ходу матча. Был необязательный пенальти после ошибки в центре поля. Потом поняли, что игроки Аталанты играют персонально с каждым футболистом. Пытались находить свободные зоны за спинами соперника, в принципе, это получалось. Удалось сегодня победить.

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Против Сапаты трудно бороться, массивный, скоростной игрок. Знали, что у них впереди играют три квалифицированных футболиста – еще Иличич, Гомес. Нападающие хорошего уровня. Было непросто с ними играть, оборона не на 100%, но со своей задачей справилась.

Не сказал бы, что есть определенный интерес в игре против Малиновского. Просто на поле друзей нет. Была у него возможность забить, но, к счастью, у него не получилось.

У нас не так много матчей. На выезде выиграть у Аталанты – хороший результат, мы ради этого сюда приехали и достигли своих целей", – сказал Кривцов в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, что сейчас Шахтер делит второе место группы С с загребским Динамо. Следующий матч "горняков" в ЛЧ – очное противостояние с хорватами в Харькове (22 октября).

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